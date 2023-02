Juniores e Allievi nel nome di Ballerini

di Antonio Mannori

Nel nome del campione fiorentino Franco Ballerini (martedì scorso è stato ricordato a 13 anni dalla sua morte) saranno due le squadre per l’imminente stagione ciclistica con 17 atleti tra juniores e allievi, grazie all’impegno del presidente della società Franco Miniati, dei direttori sportivi, l’ex professionista Luca Scinto (juniores) e Sauro Iacchi (allievi). La presentazione delle due squadre si è tenuta al Caffè Storico delle Terme Tettuccio a Montecatini Terme. La squadra juniores presenta qualche importante riconferma dell’organico 2022, ma ci sono anche nuovi arrivi come il forte diciottenne slovacco Simon Gottstein (2 successi nel 2022 con la prima tappa del Tour de Leman) che il "diesse" Scinto coadiuvato da Lorenzo Iacchi e Davide Maioli, saprà plasmare con la sua esperienza.

Il Team Franco Ballerini propone anche un poker di allievi che arrivano dalla zona del Mugello e della Valdisieve, affidato alla guida di Sauro Iacchi che avrà nel quartetto anche il figlio Niccolò. La società sarà impegnata anche in campo organizzativo allestendo la gara di apertura della stagione juniores, domenica 5 marzo a Cerbaia di Lamporecchio, quando si svolgerà il G.P. Giuliano Baronti, che i due figli Alessio e Stefano intendono far diventare la classica di apertura sull’esempio della Firenze-Empoli per dilettanti, mentre può darsi che nel mese di luglio ci sia un’altra gara juniores nel ricordo di Franco Ballerini. Le due squadre correranno nel 2023 con Bici Corratec.

JUNIORES

Simon Gottstein, Mattia Maioli, Giovanni Romoli, Mattia Cincinelli, Edoardo Puzzo, Riccardo Soldano, Mirco Mattei, Thomas Sbrana, Marco Merola, Samuel Bertollo, Luca Verando, Matteo Perselli, Gian Luca Citracca. DS Luca Scinto, Lorenzo Iacchi, Davide Maioli; massaggiatore Francesco Niccolai.

ALLIEVI

Lorenzo Genovese, Davide Giulietti, Niccolò Iacchi, Guido Paladini. DS Sauro Iacchi.