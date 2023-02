Juniores, Allievi e Giovanissimi: che novità! Alla fine della stagione torneranno le coppe

Al termine dei campionati regionali di calcio Juniores, Allievi e Giovanissimi verranno disputate le Coppe delle rispettive categorie, denominate Tornei Regionali. Si torna alla normalità, dopo gli anni della pandemia. Parteciperanno le squadre classificate dal secondo al quinto posto nei gironi A, B, C, D, E. L’articolazione dei Tornei Regionali prevede una prima fase ad eliminazione diretta in gara unica, poi le semifinali con un triangolare e un accoppiamento (essendo 5 le squadre ancora in gara) e infine le finali di ogni categoria probabilmente il 31 maggio in stadi e orari ancora da decidere. La Supercoppa vedrà la partecipazione delle vincenti dei 4 gironi B, C, D, E dei campionati regionali giovanili. Si giocherà in una singola giornata e ogni partita avrà la durata di un tempo.

F. Que.