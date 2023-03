Junior, scatta la stagione In centodieci al via del memorial Baicchi

Apertura della stagione juniores nel fiorentino domenica 12 con la seconda edizione del memorial Paolo Baicchi organizzato dalla Virtus VII Miglio. Si svolgerà sul "Circuito degli Assi" a Calenzano con partenza alle ore 10. Il ritrovo presso il Circolo Mcl Don Minzoni di Settimello e da qui gli atleti raggiungeranno via delle Cantine e il circuito denominato anche del Colle la cui lunghezza è di 3 km e mezzo. Si tratta di un anello non facile con un tratto in salita che porta al traguardo ed alcune curve insidiose. I corridori lo dovranno ripetere per 22 volte pari a 77 km. Al via della corsa 110 atleti.