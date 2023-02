Jorge, solo rispetto per i viola: "Noi stiamo bene, ma sarà dura"

Se sia solo pretattica o meno, si capirà solo a fischio d’inizio del match di questa sera. Sta di fatto che Artur Jorge, tecnico dello Sporting Braga, sembra temere molto la Fiorentina ed è per questo che alla vigilia del match che vale una fetta di ottavi di Conference League ha scelto di mettere in guardia i suoi. E lo ha spiegato bene nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita: "Sappiamo che quella contro i viola sarà una partita molto difficile ma sono fiducioso, visto il momento che sta attraversando la squadra (un solo ko nelle ultime nove gare stagionali, ndr).

La Fiorentina ha un collettivo importante, con individualità di spessore ed è per questo dovremo organizzare il nostro gioco nel migliore dei modi".

Il tecnico, dunque, non si sente affatto favorito: "Non so se partiamo con i favori del pronostico: posso solo dire che giocheremo come sempre per vincere".

Gli ha fatto eco anche il centrocampista Andrè Horta, fratello del capitano Ricardo e una delle stelle del Braga: "Ci sentiamo in forma e siamo pronti per affrontare la Fiorentina nel migliore dei modi" ha raccontato al termine della rifinitura: "Le ultime vittorie ci hanno dato carica e hanno aiutato a non sentire la stanchezza. In squadra c’è voglia di provare a fare qualcosa di importante in questa stagione, forse addirittura di impossibile". Il sogno, ovviamente, è quello di alzare la Coppa nella finale di Praga del 7 giugno.

Andrea Giannattasio