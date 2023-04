Jack, gol e dedica: "E’ per mia madre L’aveva previsto"

Giacomo Bonaventura ha commentato la grande prova nel post-partita ai microfoni della Fiorentina. "Abbiamo fatto una grande partita. Fare 4 gol fuori casa non è mai facile, soprattutto in uno stadio con questa atmosfera", sono parole di Jack. Quindi subito un riferimento all’impegno di lunedì, in campionato. "Abbiamo capito che la cosa più importante è recuperare le energie. Non bisogna mai arrivare scarichi alle partite. Giocare ogni tre giorni non è mai semplice".

Dedica per il gol?"A mia madre – risponde Bonaventura – che è passata a trovarmi in questi giorni. Mi aveva detto che avrei segnato".