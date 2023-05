Jack Bonaventura parla da leader: "I più esperti devono dare l’esempio"

Lo senti parlare e davanti agli occhi hai il ritratto del leader. Giacomo Bonaventura è il faro di questa Fiorentina. Non è un caso che si sia seduto lui accanto a mister Italiano per presentare "la gara più importante della stagione". Parola di Jack, uno dei più esperti di tutto il gruppo. "Ci aspetta una partita difficile, in un ambiente caldo. Cabral ci ha avvertiti. Ma noi abbiamo la forza che ci hanno trasmesso i nostri tifosi. Averli al nostro fianco è fondamentale. Cercheremo di fare una grande prestazione per chi ci è sempre stato vicino".

La gara da fare, nella testa dei calciatori viola, è chiara. "Sarà una partita simile alle altre giocate in trasferta, abbiamo sempre trovato stadi caldi. Dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto in Turchia ed in Polonia. Ora siamo nel momento clou della stagione, in corsa ancora su tre fronti. Serve il massimo da parte di tutti. Certo, i più esperti devono dare l’esempio, ma tutto il gruppo è cresciuto tanto e sarà fondamentale nelle prossime partite".

Bonaventura poi indica anche la strada per fare un ulteriore salto in avanti. "Ogni anno sarebbe bello aggiungere giocatori che possano migliorarci, ma questo dipende dalla società. Io penso che questo gruppo non abbia ancora espresso tutto il proprio potenziale. Sicuramente bisognerà anche trattenere i nostri giovani più forti".

Alessandro Latini