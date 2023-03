Italiano si butta in mischia "Noi pronti alla battaglia"

Vincenzo Italiano lo ripete da giorni. "Sarà una partita diversa dall’andata. Dovranno attaccare per recuperare". Il mantra è questo in casa viola. Attenzione all’arrembaggio turco anche se, detto a bassa voce, potrebbe non essere un male questo nuovo tema tattico. Contro squadre che si aprono la Fiorentina si è mostrata sempre efficace. Vincenzo Italiano lo sa.

Antenne dritte, ma anche la convinzione di poter far bene. "C’è grande voglia di andare avanti, per l’aspettativa che abbiamo è normale che diventi una partita importante. Siamo in vantaggio di un gol e vogliamo salvaguardare la vittoria dell’andata. Il campo poi dirà se siamo stati bravi nel doppio confronto. Vogliamo dare battaglia".

Un po’ di apprensione c’è per l’aspetto climatico. "Abbiamo cercato di anticipare l’arrivo a Sivas rispetto alle altre trasferte per questo fuso orario, per testare il terreno di gioco e per prenderci confidenza - spiega il tecnico in conferenza stampa -. Possiamo avere dei vantaggi per fare una prestazione di grande livello".

E per farla servirà un po’ più di cinismo davanti alla porta. "Siamo andati a rivedere tutto ciò che abbiamo prodotto all’andata e che potevamo concludere in maniera diversa. Se saremo bravi a produrre tutte quelle situazioni sono sicuro che i ragazzi abbiano capito come concludere meglio".

Il tecnico liquida in fretta la domanda su Jovic ("Era un qualcosa di programmato il viaggio in Spagna, lo aspettiamo in ritiro") e non svela chi giocherà in porta (come fatto invece scaramanticamente nelle altre partite europee).

"Pietro sembra recuperato, ma voglio fare i complimenti a Sirigu. Sui portieri sono sereno". L’unica certezza sulla formazione la dà a sinistra. "Gioca Ranieri. Ho grande fiducia in lui, avete visto come ha risposto quando è stato chiamato in causa. Ha lavorato da centrale, ma è a suo agio in quella zona di campo, è libero di testa e senza pressione farà la sua partita con attenzione, quella non gli manca".

