Italiano salta e sorride "Una gara di qualità" E Rocco non parte più

L’umore è quello delle grandi serate. Vincenzo Italiano sorride, finalmente allenta un po’ la tensione. La strada è quella giusta, il risultato anche. La notte che il Franchi meritava è arrivata ed il tecnico se la gode: "Finalmente una gara di grande qualità contro una squadra forte ed in netta crescita come il Milan, i ragazzi hanno fatto molto bene. La vittoria è totalmente meritata. In tantissime partite abbiamo calciato molte volte in porta e mai con concretezza. Prendete Ikoné: l’assist a Verona, il rigore procurato. Non serve segnare per forza, puoi aiutare la squadra in altri modi. Abbiamo dimostrato che i nostri attaccanti sanno fare gol".

Non solo Ikoné, anche Dodò ha sfoderato una grande prestazione. "È arrivato dopo nove mesi di inattività, in una squadra non sua. Si stava riprendendo, si è fatto male al polpaccio in una zona subdola. Noi l’abbiamo voluto e aspettato. Adesso sta crescendo ed ha fatto una grande partita". In una serata da brividi, con uno stadio stracolmo di tifosi. "In casa c’è sempre stata grande partecipazione, ci è dispiaciuto tanto deludere la gente ed uscire tra i fischi e con alcuni cori che ci hanno fatto male. Vogliamo avere il pubblico dalla nostra parte. Siamo fieri di averli ripagati".

A fine partita ha parlato anche Rocco Commisso, che ha annunciato la permanenza a Firenze per qualche altro giorno rispetto alla partenza prevista inizialmente per domani: "Sono molto orgoglioso, voglio ringraziare i nostri tifosi perché abbiamo fatto il record degli ultimi 40 anni. Abbiamo battuto una buonissima squadra, ci voleva. Molti critici hanno detto che non siamo capaci di vincere con le grandi squadre, ma oggi l’abbiamo fatto".

Soddisfazione anche per i gol degli attaccanti: "Questa settimana ho detto che Jovic e Cabral hanno fatto 20 gol, stasera siamo a 21. Vediamo quanto farà Vlahovic. Quando uno fa i conti con la matita, o con la penna, capisce che spendendo 15 milioni per quei due giocatori è stato un buon affare. Adesso voglio restare vicino alla squadra fino alla partita contro il Sivasspor e speriamo di vincere qualcosa".

Alessandro Latini