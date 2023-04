Italiano pensa in grande: "Prendiamoci un sogno"

Adesso conta di più. Vincenzo Italiano ne è perfettamente consapevole. La sua squadra altrettanto. La Fiorentina arriva così alla serata più importante della sua stagione, almeno per ora. "Sappiamo cosa rappresenta questa partita, abbiamo sudato tantissimo per arrivare qui - spiega il tecnico -. Siamo tutti consapevoli che possa farci entrare nella storia del club. Siamo concentrati per dare il massimo".

Italiano traccia poi un primo bilancio assolutamente parziale. "Sono contento di quello che stiamo facendo quest’anno. Il fatto di aver approcciato subito la competizione europea ed aver mantenuto sempre vive le tre competizioni fino a questo punto è motivo d’orgoglio. Sono molto felice di affrontare questo periodo. Questo grazie ai ragazzi che ogni giorno danno tutto ed arrivano al campo per migliorarsi. E grazie anche alle nostre ambizioni che ci hanno permesso di arrivare dove siamo. Adesso c’è da fare un ulteriore passo per arrivare a regalare certe emozioni ai nostri tifosi". Già, emozioni che portano dritte a Roma. "Stasera ci giochiamo tantissimo - prosegue Italiano al sito ufficiale del club -. Abbiamo questo piccolo vantaggio che dobbiamo sfruttare. Avremo dalla nostra anche l’ambiente, dobbiamo completare quello che di buono si è fatto all’andata. Ci saranno le insidie delle gare di coppa che si giocano su 180 minuti, vogliamo tenerci stretto il vantaggio, ottenendo alla fine quello che tutti sogniamo".

Un occhio anche ai singoli, perché qualcuno di acciaccato c’è. Accomunare però Gonzalez a Brekalo ed Ikoné non si può. "Sono tre situazioni differenti. Nico lo abbiamo risparmiato per questa partita così importante, gli altri due arrivano da qualche problemino. Sono in netto miglioramento". E occhio soprattutto alla fase difensiva, che nelle ultime partite ha vacillato. "Ne abbiamo parlato con i ragazzi. In precedenza ha fatto la differenza la nostra compattezza e l’attenzione che mettevamo in tutte le situazioni. Secondo me basta alzare l’asticella della concentrazione e leggere in maniera più corretta alcune situazioni". Infine la Cremonese, che arriva al Franchi senza niente da perdere: "Verranno qui a battagliare e dovremo ribattere colpo su colpo. Non si può stare tranquilli, le partite non sono mai chiuse".

Alessandro Latini