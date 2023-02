Italiano ora se la gode "Via tutta la tensione Ce la siamo meritata"

Vincenzo Italiano si gode una serata fatta bene dall’inizio alla fine. I gol delle punte, la personalità in campo europeo ed una qualificazione di fatto ipotecata. Il chiodo fisso, però, lo porta subito al campionato. "Godiamoci qualche ora questa vittoria, sono contento che i ragazzi abbiamo esultato nello spogliatoio togliendosi di dosso un po’ di tensione, ma da domani dobbiamo pensare a come fare una grande partita contro l’Empoli. La classifica che abbiamo non va bene, dobbiamo recuperare assolutamente posizioni".

La serata portoghese però è stata perfetta... "Quando segnano gli attaccanti è sempre una gioia, soprattutto per noi. Abbiamo bisogno di loro che sono i nostri trascinatori ed è stato così. Era importante trovare la vittoria anche per il morale, ci prendiamo un bel vantaggio per la gara di ritorno".

Vi mancavano i gol degli attaccanti. Adesso si sono sbloccati...

"Tutti i ragazzi hanno capito che bisogna dare qualcosa in più in questo momento. È un periodo dove bisogna pedalare forte tutti. Era una partita da interpretare bene e lo abbiamo fatto. Gli attaccanti hanno sempre la possibilità di far gol, li ruoto per dare possibilità a tutti di trovare autostima. Bravo Luka nel primo tempo, bravo Arthur quando è entrato con questa grande voglia. Avevamo bisogno di una partita così".

Jovic è tornato persino a sorridere...

"I gol fanno miracoli, mi auguro portino sorriso a tutti. Adesso dobbiamo trovare continuità, di prestazione e risultati. Queste serate ci rendono felici, avevamo voglia di regalare questa soddisfazione al presidente Commisso che ci ha seguito in trasferta".

Come immagina la gara di ritorno con questo largo vantaggio?

"L’obiettivo di ogni squadra nella prima sfida di un doppio confronto è sempre quello di dare valore alla gara di ritorno e oggi ci siamo riusciti. Siamo andati in vantaggio anche rispetto alle difficoltà che può proporre la seconda partita. Abbiamo fatto un bel passo in avanti. Abbiamo fatto il nostro, ma servirà comunque concentrazione giovedì prossimo. Ricercavamo il valore per la gara di ritorno e l’obiettivo è stato centrato in pieno".

Alessandro Latini