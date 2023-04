Italiano non sorride e ripensa alla... storia "Il pari ci sta stretto"

L’amarezza nel dopo gara prevale sul resto. Vincenzo Italiano ci teneva eccome alla decima vittoria consecutiva. Avrebbe consegnato lui e la sua squadra alla storia del club. Impresa che non è riuscita sul più bello, anche se la prestazione è stata discreta.

"Abbiamo fatto un primo tempo meno brillante del solito, nel secondo però abbiamo giocato con lucidità, preso due pali e creato situazioni di grande pericolo. Oggi era importante vincere anche per la storia, volevamo essere gli unici ad aver vinto dieci partite di fila. Purtroppo non ci siamo riusciti, ma sicuramente non meritavamo di perdere. Sarebbe stato troppo, ed assolutamente ingiusto".

Il gol preso lo ha fatto arrabbiare...

"Per me è una lettura semplice, sul rinvio del portiere questi gol sono evitabilissimi. Però non buttiamo la croce addosso ad Igor, è un calciatore che sta dando il massimo".

Infastidito dai tanti falli dello Spezia?

"Bravi loro ad aver spezzettato la gara con questo tipo di atteggiamento. Siamo stati sfortunati a non trovare almeno un’espulsione".

Spazio ad alcuni giudizi sui singoli, a cominciare da Sottil, al rientro dal primo minuto dopo quasi sette mesi.

"Non è al massimo della condizione, ma lo vogliamo recuperare perché ha delle qualità che tutti conoscete. Nell’uno contro uno può creare pericoli in qualsiasi momento. Solo giocando può ritrovare la condizione, cercheremo di dargli più spazio possibile. Brekalo? È entrato bene, sono contento. Sa venire dentro il campo, è freddo sotto porta. Ha solo avuto sfortuna per aver colpito il palo".

Nel dopo gara si è fermato davanti ai microfoni anche Daniele Pradè: "Ci abbiamo provato in tutti i modi, nel secondo tempo li abbiamo messi lì. Ci dispiace non aver vinto, ma la squadra ha dato tutto. Giovedì ci aspetta un’altra battaglia, i ragazzi sono concentrati. Sono contento per Brekalo che è entrato bene, così come Sottil e Castrovilli. Ci aspettavamo una partita così, dura dal punto di vista fisico. La Serie A è questo, succede anche che rischi di perderla. Andiamo avanti così, ne approfitto per fare a tutti i tifosi viola gli auguri di Buona Pasqua".

Alessandro Latini