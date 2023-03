Italiano non rallenta: "Vantaggio minimo Ma daremo battaglia"

di Giampaolo Marchini

"Potevamo indirizzare subito la partita in modo diverso. Siamo stati un po’ superficiali all’inizio". Il riferimento alle due occasioni favorevoli fallite (Jovic e Bonaventura) è chiaro. Vincenzo Italiano non cerca giri di parole per una vittoria stretta per la Fiorentina, che non è riuscita a cogliere un successo più rotondo probabilmente anche meritato. Ma il tecnico si aggrappa comunque al minimo vantaggio in vista della partita di ritorno a Sivas: "Ci prendiamo questo vantaggio e andremo in Turchia cercando di essere più cinici. Ma non è mai semplice, si sono chiusi bene. Ripeto potevamo sfruttare le occasioni nitide che abbiamo avuto. Non gli abbiamo mai concesso ripartenze. Nei quindici minuti iniziali abbiamo avuto due palle gol, se riesci a segnare è un gran vantaggio, anche perché al ritorno non sai mai che gara affronterai. Sicuramente loro cambieranno atteggiamento, devono vincere e fare gol. Noi dovremo essere più concreti".

All’allenatore viola proprio non gli vanno giù quei palloni gol che i suoi non hanno sfruttato. Il motivo degli errori, anche se non lo dice, lo lascia tranquillamente intuire quando parla della rete di Barak: "Siamo stati superficiali nelle prime due occasioni. Poi è chiaro che quando calci con un certo furore fai gol. Sono un po’ dispiaciuto perché non abbiamo messo dentro quella serenità che poteva servirci, ma siamo abituati ad avere certi blackout sotto porta".

In ogni caso Italiano difende con forza l’uno a zero conquistato e che significa per la Fiorentina il record di vittorie consecutive nelle competizioni europee. Non un risultato da poco, che conta per gli almanacchi, certo, ma che è comunque una botta di autostima non da poco: "Ripeto – sottolinea Italiano –, in Europa non è mai facile e ci teniamo stretto questo punteggio. Il risultato non è mai scontato e siamo contenti, andremo a battagliare anche da loro".

Un aspetto della sua squadra gli è piaciuto, soprattutto perché finalmente la panchina viola si è ’allungata’: "Può essere il fattore che cambia la sorte di partite e stagione. Tutti hanno dato grandissimo impegno e siamo riusciti a fare gol, a un certo punto pensavo non saremmo neanche andati in vantaggio. I ragazzi che sono entrati dalla panchina sono andati bene: prendiamo questi aspetti positivi". Come la prestazione di Castrovilli: "Stava per fare un grandissimo gol. Nel primo tempo è stato tra i migliori, stiamo recuperando un ottimo giocatore".