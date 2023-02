Italiano non cerca scuse: "Ora diamoci una sveglia"

"Dobbiamo darci una sveglia". Il titolo Vincenzo Italiano lo regala subito. Niente conferenza stampa di vigilia, ma il tecnico ha risposto ieri ad una serie di domande dei tifosi poste tramite i social del club. Ormai una consuetudine. "Continuiamo ad esprimerci bene ma non raccogliamo punti. Ci manca un po’ di fame e cattiveria nel trasformare quello che proponiamo in gol. Ormai è una consuetudine da inizio stagione - prosegue l’allenatore - ma sono convinto che con il lavoro si possa migliorare".

Se da una parte il tempo comincia a stringere, dall’altra è pur vero che la Fiorentina è ancora impegnata su tre fronti. Italiano sa bene di dover gestire energie fisiche e mentali nelle prossime due settimane, ma la Juve all’orizzonte non ammette calcoli: "Iniziamo questo nuovo tour de force, ci siamo abituati ormai. L’impegno oggi è arduo, difficile, conosciamo la loro forza e saranno anche agguerriti dopo la penalizzazione: vorranno recuperare in classifica. Come del resto dobbiamo risalire noi, questa situazione dispiace alla squadra come ai tifosi. Sono venuti ad incontrarci: ci hanno fatto sentire la loro vicinanza in un confronto schietto ed onesto. Ora arriva questa sfida contro la Juventus, sappiamo quanto ci tengano, quindi vogliamo ben figurare. Tutti insieme possiamo recuperare terreno anche in campionato". Il mantra di Italiano è questo ormai da settimane. D’accordo le coppe, ma la Fiorentina non può rimanere impelagata al tredicesimo posto. Eppure la tendenza in Serie A non si è riusciti ad invertirla: "È mancata cattiveria, anche per oggi abbiamo preparato tutto per il verso giusto. Poi penso sia fondamentale la testa e soprattutto la fame con la quale si scende in campo. L’atteggiamento non va mai sbagliato, specialmente in casa della Juventus, altrimenti poi le partite si complicano. Grande rispetto per la loro forza, ma questa partita va vissuta come una gara da dentro o fuori. Commisso? Ci ha trasmesso passione e voglia di vincere, come fa sempre".

Alessandro Latini