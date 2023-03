Italiano, Milenkovic c’è

La settimana corta che sta vivendo la Fiorentina è di quelle importanti. Nei prossimi 15 giorni di allenamenti ce ne saranno pochi, ecco perché Italiano sta cercando di sfruttare ogni seduta al massimo in vista delle prossime partite. Milan all’orizzonte, certo, ma testa anche al doppio impegno con il Sivasspor di Conference League. Energie mentali e fisiche da gestire fino al 19 marzo, quando il Lecce al ‘Franchi’ chiuderà l’ennesimo ciclo di partite ravvicinate. La sosta del campionato per gli impegni della Nazionale darà respiro a tutto il gruppo viola.

Gruppo che è di fatto al completo. L’unica eccezione è rappresentata da Terzic, uscito (tardivamente) contro il Verona per un problema all’adduttore. Gli accertamenti medici saranno svolti soltanto nella giornata di oggi. Difficile però che possa essere a disposizione sabato sera. Il titolare sulla fascia sinistra sarà di nuovo capitan Biraghi. Per il resto non si registrano problemi. Anzi. Milenkovic è ormai recuperato totalmente e dovrebbe riprendere il suo posto al centro della difesa. Abbondanza anche a centrocampo ed in attacco, dove scalpita per tornare in campo pure Sottil.

Ale.Lat.