Italiano inquadra la sfida "Ci aggrediranno subito"

di Giampaolo Marchini

Vincenzo Italiano ha incassato i complimenti dI John Van den Brom, tecnico del Lech Poznan. Il collega olandese, infatti, non per dovere di ospitalità, ma per convinzione ha ribadito che gli piace molto il calcio proposto dal mister viola: "Conosco la loro cultura e la loro Serie A ed è un piacere affrontare la Fiorentina". Ma da essere adulati a potenzialmente fregati il passo è breve e Italiano lo sa bene. Non per niente dimostra grande rispetto per un’avversaria che ha costruito un percorso europeo ben definito: "Abbiamo studiato i polacchi, sia in gare di coppa che in campionato. In casa sono temibili, trascinati da un pubblico che canta dall’inizio alla fine. Ci aspettiamo una partenza forte e arrembante da parte loro. Dobbiamo rispondere e controbattere nel modo giusto, non dobbiamo sbagliare l’approccio".

Il record storico di 10 vittorie consecutive non è arrivato, ma questo non ha certo demoralizzato il gruppo viola che ha le idee ben chiare su quale sia il suo percorso, come ribadisce Italiano: "Siamo dispiaciuti per non averlo centrato. Ora però pensiamo alla Conference, competizione a cui teniamo". E sulle trappole che la sfida nasconde non ha dubbi: "Affrontiamo una squadra molto difficile che soprattutto qui in casa non ha mai perso. Tutte le squadre hanno valore e caratteristiche importanti a questo punto della competizione. Cercheremo di costruirci le giuste condizioni anche in vista della gara di ritorno". Prima però c’è questa sfida che potrà dare tante risposte: "Per noi è un altro esame, ne abbiamo dovuti affrontare tanti e ci dovremo fare trovare pronti. Le pressioni ci sono sempre, domani (oggi, ndr) è una sfida importante per andare avanti e sognare".

Servirà, dunque, tanta personalità, ma sotto questo aspetto Italiano è sicuro: "Siamo reduci da San Siro dove c’erano più di 70mila spettatori. Sapete tutti cosa vuol dire mettere piede in quello stadio. Siamo reduci dalla trasferta di Sivas, dove non immaginavo una bolgia come quella. Siamo abituati. Sono convinto che sarà simile ad altre gare. Abbiamo visto di cosa è capace qui il Lech. L’approccio è importante, non farsi trasportare da situazioni negative e non far esaltare gli avversari".