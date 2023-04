Italiano duro, niente scuse "Ora ci giochiamo tutto"

Vincenzo Italiano lo sa bene. Oggi indosserà l’elmetto e lo toglierà chissà quando. La speranza è quella di tirare il fiato molto più avanti. Da oggi si riparte. Un respiro lungo e via in apnea. "La sosta ci ha permesso di ricaricare le pile - esordisce il tecnico al sito del club -. Dopo un tour de force incredibile a marzo, arriviamo pronti a quest’altro mese di fuoco. Ci dovremo preparare mentalmente e fisicamente. Ci giochiamo tutto: in palio c’è una finale di Coppa Italia, una semifinale europea e tanti punti in campionato. C’è bisogno di tutti, dobbiamo lavorare in pochi allenamenti con l’attenzione giusta".

Poche sedute con il gruppo al completo, il tecnico si stringe nelle spalle. "È sempre così, d’altra parte l’iter dei nazionali lo conosciamo. Sono arrivati tutti stando bene, anche se per un solo allenamento. Da oggi siamo tutti insieme, dobbiamo cercare di affrontare questi impegni con il massimo della fiducia". L’Inter è raccontata con assoluto rispetto da Italiano. "Sappiamo cosa può fare davanti al proprio pubblico. Il coefficiente di difficoltà è enorme, loro hanno tanti punti di forza. Vogliamo andare lì a proporre quello che ci ha permesso di risalire in classifica ed ottenere risultati importanti, cercando di allungare la nostra striscia positiva perché vogliamo ancora far punti. Servirà personalità e tanta qualità per fare la partita che abbiamo preparato".

Infine un pensiero per il grave infortunio di Sirigu. "Mi dispiace tantissimo per Salvatore. E’ arrivato con grande entusiasmo felice di far parte della nostra famiglia. Era in una condizione psicofisica invidiabile. Nel nostro mestiere sono cose che possono capitare. Adesso sarà sottoposto a questo intervento ma sarà sempre vicino a noi. Gli faccio un grande in bocca al lupo".

