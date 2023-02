Italiano, che amarezza "Abbiamo fatto 30 tiri Sono arrabbiatissimo"

Vincenzo Italiano mastica amaro. Anzi, nel post partita contro l’Empoli è parso persino più arrabbiato di altre occasioni: "Non è possibile non vincere queste partite. Abbiamo tirato in porta quasi 30 volte. Meritavamo ampiamente di vincere per quanto proposto e per le occasioni avute. Sono arrabbiatissimo anche se qualcosa nel primo tempo abbiamo lasciato per strada. Mi spiace non aver dato continuità alla gara di Braga".

Avete paura della classifica? "Dobbiamo guardarla, è brutta. Per me in questo momento meritavamo di più. Mancano troppe partite, abbiamo il tempo di recuperare e di fare quello che vogliamo. Non vincere oggi è un peccato".

Le coppe mentalmente vi stando portando via troppe energie?

"Siamo arrivati venerdì mattina alle 6, abbiamo avuto un giorno per preparare la gara. Nonostante questo siamo stati arrembanti, mandando in campo gente che era stanca anche se non aveva giocato. Quello che mi fa stare tranquillo è che le prestazioni arrivano sempre. Oggi è mancata solo concretezza".

Le sue punte sono arrabbiate quando non segnano?

"Mi arrabbio più io, ve lo garantisco. Però si arrabbiano anche loro. A Braga abbiamo visto che quando indirizziamo le partite dilaghiamo, quest’anno non ci siamo quasi mai riusciti. Il portiere ha fatto 3-4 miracoli. Mi auguro che per questi tre mesi la Fiorentina abbia le statistiche che ha avuto oggi ma con più concretezza. In allenamento le proviamo tutte, la strada è questa".

Ci racconta il momento di Ikoné?

"La strategia era giusta, isolarlo sulla destra e mandarlo all’uno contro uno. Lui si inventa una giocata come quella con l’Inter e poi a volte sbaglia soluzioni più semplici. Il più arrabbiato deve essere lui: non sfrutta ciò che di buono gli arriva sui piedi. Ma si migliora con il lavoro".

Dopo le coppe vi manca spesso continuità...

"È un problema che possono avere tante squadre. Oggi noi volevamo solo vincere. Tante volte abbiamo steccato, ci rifaremo, ci sono ancora tanti mesi. Qualcosa ancora va limato, ma la base della prestazione c’è. Oggi ha fatto bene anche chi è subentrato. Abbiamo tre mesi per diventare belli ed efficaci".

Alessandro Latini