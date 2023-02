Italiano 100 e lode: "Prestazione solida E non era semplice"

di Giampaolo Marchini

Corta, cinica e compatta. Italiano la voleva così da tempo la sua Fiorentina e nella gara più delicata ha avuto le risposte che cercava da un po’ di tempo. Come un po’ di continuità di risultati, tra coppa e campionato. Certo, si può sempre fare meglio, ma non può essere un caso che da quando gli attaccanti hanno iniziato a segnare con continuità i risultati si sono avvertiti. E al ’Bentegodi’ c’è stata la sublimazione di quanto ha sempre sostenuto Italiano, che ha festeggiato la sua centesima panchina in serie A con un successo: "Siamo venuti a Verona – dice – per cercare di risalire in classifica. Non abbiamo tirato tantissimo come facciamo di solito, ma concretizzato di più. I ragazzi ne parlavano in spogliatoio e sono contenti per la vittoria".

Quello che più soddisfa il tecnico è un aspetto non secondario, per morale e percorso in campionato: "Siamo al quarto risultato utile consecutivo e questo significa aver trovato continuità". Non solo. "Preparando la partita – riavvolge il nastro – ho detto alla squadra che bisogna alzare la percentuale di attenzione e ferocia. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo stati equilibrati nel secondo. Ho dovuto fare qualche cambio forzato, ma alla fine è stata una vittoria meritata".

Vittoria che allontana eventuali cattivi pensieri, guardando la classifica, e che consente di concentrarsi sui prossimi impegni. Il quinto gol in quattro partite di Cabral è un aspetto da non sottovalutare, considerato che non è sempre un postulato dire che le punte non riescono a esprimersi perché non gli arriva un pallone. Ma se lasciano il segno la squadra ne beneficia in modo esponenziale. Per informazioni chiedere a Italiano: "Non è stato facile scegliere tra Cabral e Jovic – rivela il tecnico –. Arrivano entrambi da un bel po’ di segnature. Ho preferito il primo perché nell’attacco della profondità spesso riesce a trovare lo spazio per far male a difese che lavorano sull’uno contro uno. E’ riuscito a mettere lo zampino su quel calcio d’angolo e ha segnato. Va bene così".

Non poteva andare meglio. Tre punti che sono anche un pieno di autostima e c’è spazio anche per i complimenti a Biraghi per una rete davvero di astuzia: "Bravissimo perché quelle sono intuizioni che ogni tanto bisogna ricercare e a noi stanno mancando. Complimenti, non era facile da quella distanza".