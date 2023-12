Ippica, il 2024 del Visarno. Premi Zaini: si parte

Si alza il sipario sul programma di corse al trotto previste nel mese di gennaio all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’. A Firenze sono state assegnate in totale nel 2024 ben 36 giornate dedicate al trotto, di cui 9 in gennaio, con convegni di grande importanza. Su tutti spicca il prestigioso e storico Gran Premio Ponte Vecchio, Gruppo 3 sui 2020 metri per anziani, che si disputerà domenica 21 gennaio all’ippodromo fiorentino delle Cascine.

Il nuovo anno inizierà con due classici appuntamenti in calendario martedì 2 e domenica 7 gennaio con la disputa dei Premi Zaini dal 1813 e del Trofeo Befana Zaini, che sono le corse più importanti dei due convegni. Nelle due giornate verranno organizzate alcune manifestazioni collaterali per coinvolgere sempre più le famiglie e i più piccoli con la consegna di dolcetti della Ditta Zaini e le calze della Befana nella giornata di domenica 7 gennaio.

Calendario convegni gennaio 2024: Martedì 2, Domenica 7, Martedì 9, Domenica 14, Martedì 16, Domenica 21 Gran Premio Ponte Vecchio, Martedì 23, Domenica 28 e Martedì 30.

F. Que.