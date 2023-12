Ippica. First Julycon, che trionfo al Premio Cupolone

L’ippodromo ‘Cesare Meli’ di Firenze ha portato bene al proprietario napoletano Gennaro Riccio e al suo pupillo di 2 anni First Julycon, così come nell’Etruria 2017 era avvenuto per il poderoso sauro di tre anni Vernissage Grif. Erano sette i soggetti di 2 anni al via nello storico 60° Premio Cupolone di trotto (montepremi euro 13.200), riservato ai vincitori da 2000 a 15.000 euro sui 1600 metri. First Julycon, reduce dal successo romano in 1.13.8, con driver Gocciadoro, assumeva il comando su Fariba Cr, Frittelli e Fly To Check e proseguiva fino ai 600 metri in 45.3, superando il km in 1.16.2. Mentre Fly To Check tentava la progressione esterna cercando di recuperare terreno. Il leader First Julycon rispondeva con forza e classe e produceva un quarto in 29.4, per staccare in 15.5 in retta d’arrivo, affermandosi con facilità col tempo di 1.15.7. Frittelli con Robi Vecchione coglieva la piazza d’onore in 1.16.3, precedendo Fariba Cr con Edo Baldi in 1.16.3 e Fly To Check che ha ceduto nel finale con Tony Young in 1.17. First Julycon, erede di Love You e Valletta Ok, nato alla Hippofin, come vincente del prestigioso premio Cupolone pagava euro 2,24 al totalizzatore.

Francesco Querusti