Ippica. Fidel Castro s’impone nel Premio Crevalacore. E ora riflettori puntati sul Gp Duomo 2023

All’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze nove puledri di 2 anni si sono sfidati sui 1600 metri del Premio Crevalcore (montepremi euro 7.700). Su tutti è emerso il sauro Fidel Castro, un rampollo di Twister Bi e della veloce Niagara Lux, allievo di Felice Facci e portacolori della scuderia Elisir, nonché pupillo dell’appassionata Sara Ghilardi. In partenza Fbi con Pezzatini assumeva il comando in 13.6, per poi rompere il passo inaspettatamente. In testa passava Flashpoint Col che raggiunge i 600 metri in 46.7, per poi cedere il passo all’incalzante Fidel Castro. Il nuovo leader raggiunge il km da protagonista, con all’esterno Frastuono Grim e realizza un quarto in 30.1.

In arrivo Fidel Castro dettava legge e vinceva in 1.17.3 contenendo il serrate di Ferdipan di Risaia con Sandro Capenti che si piazzava secondo, mentre Flashpoint Col concludeva terzo con driver Minnucci, quarto Foca Op. Fidel Castro, dopo due recenti piazzamenti in carriera, coglieva il successo alla quota di euro 2,28.

Il Trotter Fiorentino del Visarno vede proseguire con successo la stagione del Trotto fino al 26 dicembre. Nel programma spicca la giornata dell’8 dicembre con il classico Gran Premio Duomo, Gruppo 1, riservato ai 4 anni ed oltre ed agli indigeni di 5 anni ed oltre sul miglio, e di supporto il tradizionale 60° Premio Cupolone per i 2 anni sulla breve distanza.

Francesco Querusti