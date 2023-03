"International School Cup" California supera Renagade Festa di sport e condivisione

Si è concluso il 32° torneo di calcio a 5 ‘Fiorenza International School Cup’ manifestazione per studenti americani ed europei organizzato dalla società Fc Fiorenza 1989. Hanno partecipano 14 squadre in rappresentanza di scuole americane e di lingua italiana: California, Fsu Renegade, Gonzaga, Syracuse, Api, Isi, Aifs, Ese, Cet, Accent e altre. Al termine del torneo sono arrivate in semifinale Fsu Renegade, California, Cet e Gonzaga.

La finale ha visto prevalere ai rigori la scuola California su Fsu Renegade, guidate dai coach Refugio (California) e Frank (Fsu). I circa 180 giocatori sono stati tutti premiati al pub The Lion’s Fountain con una medaglia celebrativa. Premiati come miglior giocatore Colin Grochal del Fsu Renegade, miglior portiere Emanuele Esposito del California, miglior giocatrice Ana Gamboa del Gonzaga. Il prestigioso riconoscimento ‘The Jim Kauffman Fair Play Award’ è stato assegnato a Henry Batterman per aver trasmesso i valori dello sport alle squadre partecipanti.

F. Que.