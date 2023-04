Inizia la stagione del galoppo: il programma

Inizia la stagione delle corse al galoppo all’ippodromo Cesare Meli delle Cascine. Tanti gli appuntamenti di valore in un programma che vede ancora una volta l’impianto comunale alla ribalta dell’ippica italiana. Di spicco la Corsa dell’Arno che si disputerà martedì 25 aprile ed è manifestazione di assoluto valore, con tanti eventi collaterali nel settore cittadino e sociale, per un ippodromo sempre più legato alla città, al territorio, alle istituzioni e al mondo associativo e agli esercizi storici. Sono 5 le giornate di corse al galoppo in aprile 2023 al Visarno ‘Cesare Meli’. L’Ufficio Tecnico, Area Galoppo, ha ufficializzato il calendario di corse del mese di aprile 2023: Sabato 8 Premio Conte Dionigi Talon (euro 8.800) per 3 anni sui 1500 metri. Giovedì 13 Premio Crush (euro 11.000) per 3 anni sui 1200 metri. Sabato 15 Premio San Siro Sprint (euro 8.800) per 4 anni ed oltre mt 1200. Giovedì 20 Premio Roberto Il Diavolo (euro 11.000) per 4 anni ed oltre metri 1500. Martedì 25 aprile rilevanza nazionale con il 196° appuntamento con la Corsa dell’Arno (montepremi euro 44.000) per 4 anni ed oltre sui 2200 metri. Si apre cosìla spettacolare stagione del galoppo che offrirà grande spettacolo a tutti gli appassionati del mondo ippico.

Il mondo dell’ippica ha forza e vitalità per la presenza di grandissimi personaggi come è stato Cesare Meli a cui è stato recentemente intitolato l’ippodromo. Altro personaggio di spicco è il picaresco Manlio Capanna, alla faccia del suo già oltrepassato ottantennio, sulla pista di Firenze Trotto, impegnato con il suo allievo Cosimo Primo Cla nel Premio Inflated (euro 3.410), seconda Tris, è tornato di colpo giovane, guidando in seconda e terza ruota per oltre 2000 metri, per giungere brillantemente secondo in piena spinta in 1.15.4. Che dire di quest’uomo appassionato dei trottatori e indubbiamente plasmato nell’acciaio tedesco, se non che è un autentico Mito.

F. Que.