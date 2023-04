Incrocio Italiano-Palladino Due emergenti in carriera

di Giampaolo Marchini

Monza-Fiorentina non è solo un scontro tra quelle che al momento sono le due squadre più organizzate e in salute. Probabilmente anche che ora giocano meglio. Una sfida intrigante tra chi insegue ancora un piazzamento europeo e chi invece vuole consolidare il suo ruolo di vera e propria sorpresa della stagione. Ma è anche il confronto tra due allenatori emergenti della serie A. Se da una parte Vincenzo Italiano si sta confermando come tecnico di grandi prospettive, dall’altra Raffaele Palladino è una piacevole scoperta. Anche in questo caso, come avvenuto un po’ di tempo fa per Arrigo Sacchi, una geniale intuizione della collaudatissima coppia di calcio Berlusconi-Galliani. Ma questa è tutta un’altra storia.

Quella attuale è la partita del ’Brianteo’ e Italiano l’affronta senza cali di tensione, riconoscendo il valore degli avversari, ma evitando distrazioni. "Affrontiamo una neopromossa che sta facendo cose di ottimo livello. Giocano bene, in casa sanno palleggiare e costruire, arrivano in porta con tanti uomini", ha detto l’allenatore viola ai canali ufficiali del club.

Complimenti ricambiati da Palladino che conferma: "Loro sono allenati da un grande mister come Italiano che ha dalla sua gli ottimi risultati ottenuti. Tra l’altro sono ancora in corsa sia in campionato che in Coppa Italia".

Sull’impegno di oggi Italiano attacca: "Nel calcio non esistono partite semplici - prosegue – dunque serviranno massima concentrazione e attenzione, cercando di concretizzare quanto ci verrà concesso". Fiorentina protagonista anche nelle coppe, sia quella nazionale che quella continentale, ma Italiano non pensa a quanto accade durante la settimana, rimanendo sempre in contatto quelle squadre che la precedono nella graduatoria nazionale: "Sarà un test difficile e dovremmo affrontarlo con la massima attenzione, cercando poi di proporre quello che sappiamo fare, e quando avremmo spazio, dovremmo fargli male. Vogliamo confermarci protagonisti anche in campionato".