Incisa e Galluzzo, giornata top

Nel girone E della Prima categoria finisce in parità per 1-1 l’atteso scontro al vertice fra Settignanese-Fiesole (terza contro prima). Pubblico delle grandi occasioni allo stadio Valcareggi e partita ricca di emozioni e bel gioco. La formazione rossonera è andata in vantaggio nel primo tempo con Tofanari e ha sbagliato alcune occasioni per raddoppiare. Il Fiesole, in 10 per l’espulsione di Marzi, ha tenuto bene il campo avendo la forza di reagire pareggiando a cinque minuti dal termine con rigore di Gigli per fallo di mano in area. Per la Settignanese undicesimo pareggio, per il Fiesole pari di valore.

Incisa avanti tutta vincendo 1-0 ad Ambra, mentre il Galluzzo espugna Pergine per 3-2 con doppietta di Ponziani e gol di Paoletti. Il San Clemente riprende il Chianti Nord con gara che finisce 1-1: al 25’ il numero 10 dei biancoverdi Tozzi conquista una punizione e la trasforma infilando il pallone all’incrocio dei pali; pari del San Clemente al 75’ con lancio lungo di Donati per il capitano L. Nuti che si inserisce dal dietro controlla il pallone col petto e appena dentro l’area lascia partire un bolide imparabile per Magnelli. Gioia Cubino che espugna per 2-1 Capolona con due rigori trasformati da Geri (il secondo al 95’). Il Belmonte di mister Sarappa ferma il Bibbiena sullo 0-0.

Nel girone D la Sancascianese vince a Castello per 2-1, con gol di Corsinovi e Dupi. Belle prestazioni della Gallianese che batte 4-1 il Casellina e del Cerbaia che prevale 2-1 sullo Sporting Arno con reti di Calvetti e Di Tommaso. Continua la marcia della capolista Sestese che passa per 2-0 all’Isolotto con realizzazione di Ermini e Cutini. Il Barberino Tavarnelle non ha problemi a battere 3-1 il Legnaia con gol di Sarti, Dei e Ruffo.

Francesco Querusti