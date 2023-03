In Versilia crono show Per 40 juniores una sfida lunga undici chilometri

Oggi spettacolo sul lungomare della Versilia con quartier generale a Lido di Camaiore. Saranno di scena infatti i professionisti con la cronometro inaugurale della 58esima Tirreno-Adriatico, ma in anteprima alla prima tappa della Corsa dei Due Mari, ci sarà anche una crono per 40 juniores. Il primo concorrente partirà alle 10, l’ultimo alle 10,39. Favorito principale il tricolore della specialità Alessandro Cattani. Per i fiorentini in gara Damiano, Belcari, Mercatali, Del Medico (campione toscano crono allievi nel 2022), Lorello, altro ottimo specialista. La distanza della crono Lido di Camaiore-Fiumetto e ritorno è di 11 km e mezzo.