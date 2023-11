In dieci batte l’Ovest. Il Lanciotto riparte

Le partite dell’11ª giornata (girone A) e quelle della 13ª giornata del girone (B) hanno evidenziato ancora risultati a sorpresa. La capolista Siena va in fuga solitaria Sono stati 14 i gol segnati, di cui 4 su rigore e alcuni pareggi. Ha riposato Asta. Girone A

Lanciotto Campi-Geotermica 1-0. Il Lanciotto è tornato. Grazie al gol di Frezza brinda al successo a spese di una forte avversaria che fino all’ultimo ha dato battaglia. Positivo ritorno in campo di Ascolese dopo l’infortunio.

Girone B

Firenze Ovest-Rondinella 0-1. Privitera regala la vittoria alla Rondine nonostante l’inferiorità per l’espulsione di Gorfini. L’Ovest con Bourezza fallisce un rigore.

Fortis Juventus-Signa 1914 0-0. Le due squadre non si graffiano anche per il grande lavoro delle difese. Partita combattuta con il Signa che recrimina per un episodio sospetto in area.

Lastrigiana-Colligiana 0-0. Contro una Colligiana che mirava a non perdere, la Lastrigiana ha costruito tanto senza rendersi mai pericolosa. Le punte Palaj e Morelli non sono riusciti a graffiare.

Sinalunghese-Scandicci 1-1. Un pareggio un po’ stretto per lo Scandicci che al gol di Ibojo recupera con un rigore di Del Pela che sale a 7 gol in classifica. Il trio d’attacco Del Pela-Grillo-Vezzi in qualche occasione non ha inciso. L’uscita di Menini per infortunio si è fatta sentire.

Foiano-Audax Rufina 0-0. Per un salvataggio in extremis del portiere di casa Goretti su Bachi la Rufina rimedia solo un punto.

Terranuova Traiana-Pontassieve 3-0. Niente da fare: la Terranuova Traiana stende un Pontassieve psicologicamente a terra con due gol di Massai e di Bega.

Siena-Baldaccio Bruni 3-1. Capolista a segno con Galligani rig, Granado, Mambrini, Pagani.

Val. Mazzola-Castiglionese 2-2. Un pareggio a suon di gol: Pierangioli, Cruciani, Falomi, Menchetti.

