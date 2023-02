Impresa Laurenziana, vola in semifinale

Impresa della Laurenziana, che mercoledì scorso ha conquistato la semifinale della Coppa Toscana di Seconda Categoria. La squadra allenata da Fabio Donnini, nella gara secca giocata in casa, ha superato in rimonta il San Niccolò per 2-1. In svantaggio per un rigore di Baldi nel finale del primo tempo, i fiorentini hanno ribaltato il risultato nella ripresa. Con gli ospiti ridotti in dieci uomini, sono arrivate le reti della qualificazione, segnate dal nuovo entrato Ousman Bujang (gambiano classe 2005) e da Gabriele Grassi su calcio di rigore in pieno recupero. Eliminazione in trasferta per il Sagginale, che è stato battuto ai calci di rigore per 4-3 dall’Atletico Levane Leona. L’incontro è rimasto bloccato sullo 0-0 fino al 120’. Dal dischetto un solo errore per gli aretini, mentre i mugellani hanno fallito il primo rigore con Graziani e il decimo e ultimo con Corsi. Mercoledì 1° marzo in programma le semifinali. La Laurenziana giocherà in trasferta contro i lucchesi del Corsagna. Nell’altra partita l’Atletico Levane Leona ospiterà il San Gimignano.