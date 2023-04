Imolese penalizzata, la stagione si tinge di giallo

Si tinge di giallo questo finale di stagione del girone B di Lega Pro. A una settimana dall’inizio delle finali playout con il San Donato Tavarnelle impegnato nella salvezza contro l’Alessandria, da Roma è giunta la penalizzazione dell’Imolese di 4 punti che, sommati ai cinque di distacco in classifica dalla Vis Pesaro (che si salva) al termine della stagione regolare, fanno in tutto nove punti, che condannano l’Imolese alla retrocessione diretta in serie D.

Dopo la notifica della penalizzazione, l’Imolese ha comunicato che produrrà reclamo in via immediata, chiedendo la sospensione della sanzione e il blocco dei playout nell’ottica ultima di non vedere leso il proprio diritto di difesa. L’altro ieri la Lega Pro, però, è andata avanti per la sua strada e ha confermato date e orari degli spareggi salvezza.

Per quanto riguarda il girone B, San Donato Tavarnelle-Alessandria (sabato 6 maggio) ore 17,30 sia nella gara di andata che in quella di ritorno (sabato 13 maggio). Come mai per un mancato adempimento amministrativo di metà marzo, gli organi federali hanno penalizzato l’Imolese solo a fine aprile? Se lo avessero fatto tempi giusti, il finale di campionato avrebbe avuto un corso più regolare; specie per il San Donato Tavarnelle che con l’Imolese ci ha giocato alla penultima giornata. Ci saranno gli ennesimi strascichi a cui ci ha ormai abituato la Serie C e, purtroppo, un po’ tutto il calcio italiano.

G. P.