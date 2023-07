Il trofeo Biondi parla in slovacco con Schwarzbacher

Superando nettamente in volata i due compagni di fuga lo junior slovacco Matthias Schwarzbacher ha colto a Prataccio, la 7ª vittoria stagionale nel Trofeo Alessandro Biondi, sovrintendente capo della Polizia di Stato e grande appassionato di ciclismo. Nulla hanno potuto i due bravi compagni di fuga, Sambinello (terzo di recente nel Campionato Italiano) e Tela, che avevano provato a staccare l’atleta della CPS Professional, società della Campania che l’anno prossimo nella categoria Juniores si unirà al team valdarnese-fiorentino della Regia Congressi Seiecom Valdarno grazie agli ottimi rapporti tra Clemente Cavaliere e il fiorentino Leonardo Gigli. Schwarzbacher sarà uno dei favoriti nel Campionato del Mondo juniores, che sabato 5 agosto aprirà il meeting iridato in Scozia.

Al Trofeo Biondi poco meno di 70 i partenti con percorso esigente nella seconda parte, che ha provocato una netta selezione e tanti ritiri (in 17 hanno concluso la gara). Tre le squadre fiorentine in gara con miglior risultato da parte del Team Pieri di Calenzano grazie a Alessandro Prato che ha chiuso nella Top ten, mentre si è messo in luce anche Aldo Fejzaj. A proposito di questa società, il presidente Piero Pieri ha reso noto che nel 2024 entrerà a far parte dello staff tecnico anche l’ex professionista grevigiano Simone Borgheresi.

ARRIVO: 1)Matthias Schwarzbacher (CPS Professional) km 116, media km 35,692; 2)Enea Sambinello (Work Service); 3)Raffaele Tela (Fortebraccio) a 3"; 4)Oscar Brunetti (CPS Professional); 5)Alessandro Borgo (Work Service) a 42"; 6)Apuzzo a 2’12"; 7)D’Ambrosi a 2’21"; 8)Buttarazzi a 2’43"; 9)Prato; 10)Cincinelli.

Antonio Mannori