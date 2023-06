Il torneo Pampaloni è della Cattolica

La Cattolica Virtus vince il torneo Pampaloni, organizzato dal Coiano per la categoria Allievi B 2007. In finale i giallorossi della Cattolica hanno battuto per 3-0 l’Affrico, con reti di Serrini, Valeriani e Patacca. Miglior giocatore il bomber dell’Affrico Mattia Morelli.

Cattolica Virtus: Cereda, Marinari, Alla, Valeriani, Nocentini, Mirashi, Ermini Polacci, Mangani, Patacca, Leggieri, Serrini, Lekaj, Borghini, Ermini, Cercel, Picarelli, Valiante, Fontana, Clemente. Allentore Alla.

Il Belmonte Grassina, dopo aver vinto il Torneo Grevigiana Meetings, alza la coppa al cielo anche nel Torneo Burrini che si è svolto a Prato. Nella finale col Viaccia è il Belmonte a prevalere 2-1 nel finale di gara. Belmonte Grassina: Chiacchieroni, Biagiarelli, Scopelliti, Colzi, Manago, Guidi, Ciulli, Borini, Landolina, Fornari, Murrone, Piccini, Vanchetti, Martuscelli, Saccutelli, Nuti, Mannelli. All. Gallori. Premiato Pietro Landolina come miglior giocatore del torneo.

F. Que.