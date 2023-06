Il Team Ballerini si rinforza e pensa al futuro Pavi Degl’Innocenti il primo innesto juniores

Il fiorentino Giulio Pavi Degl’Innocenti attuale allievo, è il primo acquisto del Team Franco Ballerini per il 2024.

Il corridore toscano autore nella corrente stagione di due vittorie nella Resceto Cup e nella Coppa Fausto Coppi a San Casciano, e che sarà al debutto negli juniores con il prossimo anno, è stato voluto con insistenza sia dal presidente della società Franco Miniati, che da Luca Scinto, direttore sportivo della formazione che ha sede nella Val di Pesa.

"Sono davvero molto felice che Giulio abbia deciso di correre per noi il prossimo anno – spiega un soddisfatto presidente Miniati – è uno dei corridori più completi in circolazione, basta vedere i suoi risultati sia negli sprint che in salita.

Nel Team Franco Ballerini 2024, debutteranno inoltre anche Pascarella e Sciarra, ottimo tandem allievi nella squadra campana Team Cesaro per quella che si preannuncia come una stagione che promette grandi aspettative.

Antonio Mannori