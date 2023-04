Il sollievo di Italiano "Temevo la rimonta Bravissimi a reagire"

Alla fine l’importante era andare in semifinale. Vincenzo Italiano lo ripete a tutti nella pancia del Franchi. Per capire cosa è successo ci sarà tempo, il primo pensiero del tecnico va ai tifosi: "Il Franchi è stato straordinario, mi vengono i brividi a dirlo. Quei due palloni sono stati spinti dentro dai tifosi, è bellissimo essere trascinati così". Poi via ad un’analisi più tecnica. "È successo quello che ho sempre temuto, col Braga e pure stasera. Dopo partite di andata di un certo tipo gli avversari arrivano liberi di testa e con la mente serena, ogni tiro fanno gol. Poi si complicano partite in modo impensabile. Siamo stati bravi e lucidi a fare questi due gol e prendere una qualificazione che sembrava scontata, ma mi rendo conto che in Europa non si può mai stare tranquilli. Per fortuna non abbiamo perso la testa".

Le ormai consuete rotazioni di formazione erano inevitabili. "Sei in vantaggio di tre gol, hai partite su partite e tra tre giorni sei in campo di nuovo. È normale pensare alle rotazioni. Forse perdiamo Bonaventura, spero non sia uno stiramento. Tutti hanno risposto bene, è entrato anche Kouame, Castrovilli è entrato ed ha fatto gol. Sono le note positive". Tanti hanno notato un faccia a faccia ravvicinato con i tifosi dietro la panchina. Italiano spiega: "Spesso hanno meno lucidità degli allenatori. Quando si va in difficoltà dobbiamo stare tranquilli e calmi. Con un signore che è lì da due anni ci parliamo spesso, sono andato a dirgli che era importante solo passare il turno ed a chiarirmi con lui. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte".

Qualche parola per Sottil: "Le sue qualità le hanno in pochi, sono contento di averlo tenuto tanto in campo. Ora sta bene, spero si sia sbloccato con il gol".

A fine gara è arrivato il ringraziamento di Rocco Commisso: "Una battaglia che dovevamo portare a casa e ci siamo riusciti. Non è stato facile ma alla fine abbiamo raggiunto il meritato passaggio del turno e una semifinale importantissima per tutti noi e per tutti i nostri tifosi. Ci vediamo presto. Grazie ragazzi".

Davanti ai microfoni anche Pradè: "Commisso l’ho sentito, era stremato. Ma alla fine siamo felici, la dedica va ai tifosi. La partita è stata difficile anche per un arbitraggio un po’ particolare, diciamo così".

