Il Signa ci prova a Colle Rondinella punta al riscatto

Dopo gli anticipi di ieri fra Porta Romana-Fortis (1-1: Guidotti, Bizzetti), Lastrigiana-Pontassieve (1-0: Ammannati) e Castiglionese-Figline 1965 (0-2: doppietta Zellini) oggi si giocano le altre partite del girone B. Queste le gare in programma alle 14,30. Riposa Nuova Foiano. Chiantigiana-Rondinella Marzocco (all’andata 1-1: Antongiovanni, Cioni) arbitro Martini di Arezzo. Dopo lo scivolone subito con la Castiglionese, la Rondinella prova a rimettere in moto la classifica mirando a raccogliere più punti possibili da questa trasferta senese. La Chiantigiana non potrà schierare Ticci, Mbounga e l’allenatore Cioffi squalificati. Invece, i biancorossi di Francini sono privi di Mazzolli, Caparrini, Antongiovanni e Ferrmaca, con Maresca e Cragno che andranno sicuramente in panchina.

Firenze Ovest-Prato 2000 (1-1: Berti, Pagnotta) arbitro Biagi di Pisa. Contro un Prato 2000 in crisi tecnica per la mancanza di giocatori, l’Ovest vuole tornare a fare risultato pieno per rimettere in moto la classifica. I rossoblù di Angiolini si presentano al completo, mentre nelle file della squadra pratese non ci saranno Bianchi e Natali.

Colligiana-Signa 1914 (1-3: Alesso, 2 Tempesti, De Vitis) arbitro Fiorillo di Lucca. Sarà il Signa di Scardigli che punta ai play off a fare da giudice arbitro a una Colligiana sempre di più intenzionata a recuperare terreno. Padroni di casa con Tempesti (nella foto) privi di Manganelli, nel Signa non ci saranno Capochiani e Franzoni.

G. Pul.