Il segreto di Italiano: "Vittoria rischiando Con la mente libera"

di Giampaolo Marchini

Il rigore di Gonzalez non l’ha visto, seduto in panchina con lo sguardo ben fisso davanti a se. Ha sentito il boato della curva Fiesole in trasferta e poi si è alzato. Questo è il solo momento in cui Italiano si è fermato nella sua maratona personale durante ogni partita, ’giocando’ accanto ai suoi ragazzi. E i suoi ragazzi lo hanno ripagato con una prestazione solida, con l’equilibrio rotto da Cabral che si è ’sbloccato’ anche in Coppa Italia, e solo il braccio di Aiwu gli ha negato il raddoppio. Nonostante questo il brasiliano non ha perso il suo equilibrio, confermando quanto aveva detto proprio a La Nazione nei giorni scorsi: "Sappiamo che è importante aver vinto questa gara, ma c’è ancora l’altra. Dovremo fare una partita come quella di oggi per andare in finale. Abbiamo una grande squadra e adesso stiamo facendo vedere che è così, che possiamo sognare, che possiamo fare la storia della Fiorentina".

Arturone si tiene stretto una partita di grande qualità: "Abbiamo fatto benissimo, grande vittoria, grande serata", culminata con la telefonata del presidente Commisso che si è voluto congratulare di persona con il numero 9, ma anche con Terracciano, Nico, Quarta e Italiano. Il presidente ha anche sottolineato come sia necessario continuare così, con i piedi ben saldi a terra, spinti comunque dall’entusiasmo dei tifosi.

"Mi piacciono le parole di Cabral – ha detto Italiano –. Parole che sono già proiettate al prossimo round. Oggi abbiamo vinto anche rischiando, potevamo fare anche qualche gol in più ma penso che alla fine la vittoria sia meritata". Sull’atteggiamento Italiano spiega: "Abbiamo attraversato momenti difficili. Ora gira tutto meglio. Messo a posto il campionato i ragazzi hanno svoltato, si sono messi a posto di testa. Non bisogna mollare e abbassare la guardia, continuiamo su questa strada". E il ruolo della società non è stato marginale: "Ci è stata vicina e non abbiamo mai creato disordine. Adesso lavoriamo anche con la mente più libera e questo è l’effetto delle vittorie". E sul futuro le idee sono chiare: "Vogliamo continuare a sognare, perchè due mesi fa non ci aspettavamo niente di tutto ciò e invece adesso siamo venuti fuori".