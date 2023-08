Il San Piero ci crede "Pronti alla scalata"

"Dobbiamo ricominciare la stagione con la massima concentrazione consapevoli delle difficoltà che comporta questo nuovo campionato di Promozione: arrivare al traguardo salvezza, quest’anno sarà più dura del solito". Così ha parlato alla squadra del San Piero a Sieve tornata al lavoro, il suo presidente Alessio Azzini nella prima giornata di raduno. Un San Piero che riparte per la 4ª stagione di fila di Promozione con maggiori difficoltà essedo stato inserito nel girone A, a 17 squadre.

"Il Viareggio è senz’altro la super favorita che punterà a scalare di nuovo la categoria" puntualizza il ds Matteo Grossi. "Siamo in un girone diverso con Larcianese, Monsummano, Castelnuovo Garfagnana, Pietrasanta, Lampo Meridien e il Luco, tutte formazioni attrezzate per i piani alti della classifica. Il San Piero proverà a farsi rispettare impegnandosi in una lotta che avrà l’obiettivo salvezza, cercando di stare davanti a squadre come Casalguidi, Settimello, Maliseti e Viaccia". Quali sono le novità in squadra? "In panchina ci sarà il nuovo allenatore Signorini che guiderà un San Piero rinnovato in tutti i reparti, con giocatori di esperienza e giovani quote. Riccardo Rita è il nuovo portiere che affiancherà Sequi. In difesa abbiamo inserito Boddi dall’Affrico e Falaschi dal Grassina. A centrocampo Fedele dal Dicomano, Giovannoni dall’Affrico. Mentre nel reparto offensivo si sono aggiunti Baroncelli ex Meridian Larciano, Algerino del Lanciotto Campi e Santilli dal Sagginale. Lavoreremo qualche giorno, poi il 23 agosto a Rufina sosterremo la prima amichevole, mentre il 30 agosto a San Piero ospiteremo il San Godenzo".

La rosa del San Piero 2023-24. Portieri: Rita, Sequi. Difensori: Falaschi (2004), Boddi (04), Frilli, Bencini, Lukolic, Barzagli (03), Bonifazi. Centrocampisti: Giovannoni (03), Cassai, Fedele, Gori, Pozzi, Baroncelli. Attaccanti: Algerino, Jori (03), Santilli, Giani, Tirinnanzi (04). Allenatore: Cristiano Signorini, direttore sportivo Matteo Grossi, mentre l’altro Matteo Grossi ricopre il ruolo di preparatore portieri. Preparatore atletico Damiano Biancalani, team manager Giuseppe Messeri, dirigente accompagnatore Claudio Capecchi.

Giovanni Puleri