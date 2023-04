Il San Donato torna a respirare Ma serve continuità per risalire

Dopo quattro sconfitte di fila, il San Donato Tavarnelle è tornato a vincere. Avvio di aprile magico, con il colpaccio ’esterno’ al "Brilli Peri" (si fa per dire visto che ci gioca da inizio stagione) che fa tornare il sorriso alla squadra del duo Buzzegoli-Ghizzani per la vittoria sull’Aquila Montevarchi. Un successo ancora più bello, perché ottenuto in rimonta, che fanno rifiorire la classifica, eleva il morale alla squadra e fa tornare l’entusiasmo alla tifoseria gialloblù. La squadra del presidente Bacci ha ingranato di nuovo la marcia giusta: a tre gare dalla conclusione, è tornata a rivedere la luce. Ma il periodo delle grandi sfide non è terminato: giovedì al "Brilli Peri" arriva un Cesena in cerca punti per ridurre il distacco dalla coppia di testa Virtus Entella-Reggiana. Nella sfida contro la Lucchese, i bianconeri sono parsi opachi, con poca forza e ritmo confuso. Il San Donato che si è rimesso in moto potrebbe ora racimolare punti utili a cambiare i contorni di una stagione travagliata. I play out per ora ci sono.

G. Puleri