Il San Donato gira a meraviglia. Barazzetta show, tre punti d’oro

ORVIETANA

0

SAN DONATO

3

ORVIETANA: Marricchi (52’ Rossi), Caravaggi, Lorenzini (87’ Ciavaglia), Vignati, Ricci, Siciliano (69’ Santi), Osakwe (33’ Mafoulou), Greco, Marsili (79’ Pelliccia), Veneroso, Stampete. All. S.Fiorucci

SAN DONATO: Manzari, Sichi (65’ Forconi), Nobile, Videtta, Calamai (85’ Panicucci), Frosali (81’ Giubbolini), Barazzetta, Marianelli, Neri, Bellini (69’ Gjana), Belli (50’ Papalini). All. L. Collacchioni.

Arbitro: Emanuele Orlandi di Siracusa (Dattilo-Cirillo)

Reti: 18’ Barazzetta, 30’ Sichi, 48’ Bellini Note: Esp. Greco 81’ d.a.

ORVIETO – Guai a dire che il San Donato non fa gol. A Orvieto, ne realizza tre che bastano e avanzano. Velocità e determinazione, qualche soggetto che sa parlare con la palla anziché discuterci e la sensazione di aver preparato molto bene la gara, le armi utilizzate dai giocatori di Collacchioni. L’inizio è tutto di marca toscana. Gli ospiti si trovano a meraviglia. Barazzetta, Neri, Bellini sembrano in giornata e il reparto arretrato non perde un colpo sovrastando gli avversari. Si portano avanti dopo sedici minuti, con il leggero aiuto della dea bendata.

Punizione di Neri, palla deviata, Marricchi, preso in controtempo, riesce a deviarla, ma proprio sui piedi Barazzetta che insacca. La reazione è blanda, gli ospiti continuano a insistere e, al 30’, passano per la seconda volta con Sichi, che trova l’angolino dalla distanza. Sotto di due, l’Orvietana è attesa a una forte reazione alla ripresa del gioco. Bastano, però, tre minuti per spegnere la luce in maniera definitiva. Barazzetta, partendo da posizione, forse irregolare, s’invola sulla destra, mette in mezzo la palla sulla quale Bellini è in chiaro anticipo per metterla dentro.

Roberto Pace