Il San Donato a valanga

Pontedera

2

San Donato Tavarnelle

4

PONTEDERA (3-4-1-2) Siano, Shiba, Espeche, Martinelli; Peli, Izzillo, Ladinetti, Perretta; Catanese (66’ Benedetti); Ianesi (66’ Cioffi), Nicastro. All. Canzi

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2) Cardelli; Siniega, Gorelli, Montini, E. Rossi; A. Rossi, Bovolon, T. Bianchi; Russo; Ubaldi, Galligani. All. Buzzegoli-Ghizzani

Arbitro: Ramondino di Palermo

Marcatori: 7’ Ubaldi, 25’ Ladinetti, 36’ Alessio Rossi, 40’ Peli, 81’ Gorelli, 83’ Russo

Pontedera – Sei gol e tante emozioni al Mannucci di Pontedera dove San Donato Tavarnelle e Pontedera inuna gara emozionante vinta dai chiantigiani che vanno in vantaggio per due volte e per due volte vengono raggiunti. Poi negli ultimi dieci minuti mettono il turbo e segnano due reti. La prima occasione è per il Pontedera con Nicastro. Ma al 7’ i chiantigiani vanno in gol: Cross dalla destra di Galligani, palla a Ubaldi che con un colpo di testa porta la squadra in vantaggio. Il Pontedera non si scompone. All’11’ Nicastro calcia fuori di poco una punizione da 25 metri. E non passano altri 15 minuti che pareggia. Al 25’ Ladinetti calcia dal limite e segna dopo una respinta di Cardelli su tiro di Nicastro. Al 36’ Alessio Rossi porta il San Donato Tavarnelle nuovamente in vantaggio. Russo arriva davanti a Siano che devia corto il tiro del 10 chiantigiano. La palla arriva ad Alessio Rossi che segna. Ma il Pontedera al 40’ trova il pareggio: tiro cross di Peli che sorprende Cardelli e la palla si insacca all’incrocio.

Nella ripresa si fa subito sotto il San Donato Tavarnelle. Al 56’ Russo calcia fuori di un soffio. Al 62’ Cardelli ferma Ianesi mentre al 65’ Nicastro si gira e batte a rete lambendo il palo. Si arriva all81’: cross di Russo per la testa di Gorelli che stacca e insacca. Passano due minuti e il San Donato Tavarnelle chiude la partita. Stavolta è Regoli a servire di precisione Russo che da centro area insacca.

Andrea Settefonti