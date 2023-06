Il restyling del Franchi si trasferisce su Netflix

Bicchiere mezzo pieno: la Fiorentina è l’unica squadra ad aver partecipato a quattro finali europee. Bicchiere mezzo vuoto: è l’unica ad averne perse tre. La foto col bambino sulle spalle del babbo con la scritta sulla maglietta "Ho da patì tanto" è la sintesi perfetta di uno stato d’animo collettivo. D’altra parte, se facciamo fatica a smaltire la delusione è anche perché dire che “siamo vaccinati” non basta. Era una doppia finale, serviva la seconda dose e ce ne siamo dimenticati. Accidenti. Che poi abbiamo i nostri metodi. Sono dei classici figli del nostro immenso orgoglio. Tipo: siamo di Firenze, abbiamo già vinto. Lo dicono tutti, anche quelli di Campi, Vaiano, Scandicci. Vabbè, è l’area metropolitana che conta. Che poi quelli del West Ham, con il loro calcio evoluto come un Commodore 64, non è che siano tornati a Lambrate o chissà dove. Londra non così brutta, anche se sulla civiltà di certi tifosi c’è molto da discutere. Comunque molti amici tornati da Praga si sono consolati con la solita frase: “stadio molto carino, la partita si vedeva bene dappertutto”. Che poi se vai in curva al Franchi, quando sei all’estero di solito la vedi bene per forza perché sei abituato a doverla immaginare, magari sotto la pioggia o controsole.

Infatti ora, sul caso stadio, è il momento dei ricorsi: il comune ricorre al Tar, la fondazione Nervi sfida il restyling. Dovrebbero produrre una serie su Netflix: dopo la casa di carta, lo stadio di plastica. Perché di plastici sono piene le cantine. Poi sarà calciomercato. Chi va, chi resta, chi arriva, chi boh, beh, chissà. Intanto però una certezza è arrivata: Italiano resta.

L’incontro con Joe Barone ha emesso un verdetto positivo. Una buona notizia. Pare che i due abbiano rotto il ghiaccio dialogando sulla ricetta degli spaghetti alla colatura di alici. Pinoli, non pinoli e quante molliche di pane. Quindi l’allenatore ha chiesto se per caso avessero intenzione di acquistare un centravanti da doppia cifra in campionato perché due da una cifra non sono la stessa cosa. Barone ha annuito chiedendo un favore al suo allenatore e cioè di non prendersela a male nel caso in cui, in caso di finale col risultato a portata di mano, negli ultimi due minuti dovesse entrare Iachini a gestire la faccenda. Un dettaglio, che però potrebbe essere vitale. Baci, abbracci e tutto ok. In ogni caso è giusto ringraziare questa squadra per essere stata gruppo, per aver giocato sessanta partite tra alti, bassi, sogni e delusioni. L’empatia tra la Fiorentina e la sua gente è stata fortissima, lo stadio quasi sempre pieno, anche quando la partita girava sui maxi schermi. Se non esistesse questa passione niente avrebbe senso: non la finanza, non le polemiche, le discussioni al bar, in radio o alla tv. Il calcio è soffrire e gioire insieme. Preferiamo la seconda, chissà perché. E comunque: “Ti amerei anche se vincessi”. Stop.