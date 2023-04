Il pullman per Riad? Parte dal bar Deanna Se l’euforia rende folli

Cose da pazzi. Pazzi meravigliosi. C’è chi chiama la radio per sapere se sono già in vendita i biglietti per la finale di Coppa Italia. L’ottimismo in questo caso coincide con il pronostico. Suvvia, però: anche solo per scaramanzia forse è meglio aspettare il ritorno con la Cremonese. Ma siccome c’è anche chi chiede come trovare i biglietti per la finale di Supercoppa a Riad, allora forse viene il dubbio che stiamo perdendo la testa. In ogni caso è bene precisare che nel gennaio del 2024 il pullman speciale per Riad partirà dal bar Deanna cinque giorni prima dell’evento. All’autogrill di Samarcanda ovest è prevista la prima fermata per rifocillarsi con dimostrazione di pentole a 9,99 euro. Conviene, perché all’autogrill Riad nord le propongono a 999,99. Placcate oro, però.

Ne approfittiamo anche per ricordare che il pullman per Praga parte dal Bar Marisa. Sì, è proprio amore. Farfalle nello stomaco, sciarpe al collo e tanta voglia di Fiorentina. A Cremona pareva di essere al Franchi, o a Mercafir ma anche a Campi. A forza di spostamenti virtuali la nostra voglia di esodo non si placa. L’adrenalina sale, e anche Joe Barone è stato avvistato in centro, su Ponte Vecchio, deciso a invitare i turisti al Franchi per la partita con lo Spezia. Pare che oggi si farà da guida turistica e guiderà un gruppone di tedeschi prima agli Uffizi, poi al piazzale e quindi giù dal viale dei colli verso lo stadio. Siamo così, felici e persi dentro questa primavera di vento e adrenalina.

Gli opinionisti ci credono: chi dice “una Coppa è alla portata della Fiorentina, chi dice “anche tutte e due”. E grazie. Si è rovesciato l’orizzonte. Fino a tre mesi fa calcolavamo la distanza dalla zona salvezza e ora siamo in corsa per tutto o quasi. Italiano era diventato uno Stramaccioni qualsiasi (con rispetto parlando) e adesso è un Klopp senza occhiali e cappellino. Cabral era un Tanque Silva meno tecnico e adesso ha numeri non molto distanti da quelli di Oshimen. Benedetta la vita quando ti sorprende. Al momento giusto, tra l’altro, visto che, nonostante tutto, la Fiorentina fin qui ci era arrivata sui gomiti prima di rialzarsi e ripartire di slancio. E poi c’è anche San Pietro, uno che zitto zitto, ogni volta che si trova accanto un titolare vero o presunto, riesce a restare al suo posto e a fare il suo mestiere nel migliore dei modi.

Dragowski, Gollini, il povero Sirigu (auguri di cuore), chiunque si è messo in concorrenza con San Pietro ha dovuto in qualche modo abdicare. D’altra parte se da riserva diventi titolare ci sta che tu faccia di tutto per tenerti stretto quel posto. Grande professionista, il padrone della porta della Fiorentina. Infine. Il calcio è fatto anche di inchieste, che per fortuna non ci riguardano. Pare che Mondoplusvalenza, dopo aver aperto a Torino, apra anche a Roma. Chissà come andrà a finire, chissà.