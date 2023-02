Il Peretola è tornato Real Adesso è fuori dai play out

Nel girone G risorge il Real Peretola allenato da Simone Bertini, una squadra che da penultima in classifica è ora fuori dalla zona play out. "Sono state fatte delle scelte - afferma Bertini - che hanno portato a migliorare il gruppo è l’assetto della squadra. Ho a disposizione una rosa giocatori molto giovane e di qualità, con ampi margini di miglioramento come hanno fatto vedere nella partita di domenica scorsa. Abbiamo pareggiato 1-1 tenendo testa ai primi della classe dell’Albacarraia. La nostra forza è il gruppo". Bertini prosegue elogiando tutta la società: "Lo staff dirigenziale e i tanti volontari sono una vera risorsa. L’attività è ora svolta nell’impianto avuto in assegnazione dal Comune in via Pistoiese (ex Esselunga) che la società ha ora in gestione. Un ambiente che ci permette di allenarsi e giocare in serenità e con una maggiore professionalità. Domenica l’atteso derby in casa dell’Eurocalcio".

Nelle altre partite del girone G bene il Club Sportivo che batte 2-1 la Virtus Comeana, con reti di Bercigli e Pascoli. Successo del Sesto per 2-1 sulla Pietà con gol di Orsini e Viliani. L’Eurocalcio espugna Vernio vincendo 3-2 con a segno Bogdan, Luí e Elhassinein. In parità a reti inviolate fra Pian di San Bartolo e Sporting Seano. Bel pareggio della Laurenziana per 2-2 sul campo del Prato Sport.

Francesco Querusti