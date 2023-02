Il Palagiaccio va a Savona

Stavolta Il Palagiaccio non può e non deve sbagliare. Perché la partita di stasera è decisiva per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Alle 19, al PalaPagnini di Savona, si gioca il recupero della 12ª giornata contro Savona. In palio il quarto posto al termine dell’andata: se le biancorosse vinceranno, centreranno il pass per la coppa nazionale per il secondo anno di fila, altrimenti si vedranno raggiungere in classifica proprio dalle liguri, mettendo a rischio anche l’accesso ai play off. Il match non arriva nel momento migliore della PFF: sabato scorso il ko di Ancona è coinciso con la più brutta prova della stagione, e in generale in trasferta le sconfitte consecutive sono quattro. Un rallentamento che è costato la retrocessione al sesto posto in classifica, e che dà una doppia valenza al recupero di stasera, sia in ottica Coppa Italia che per non perdere il treno dei play off. Il Palagiaccio ancora senza Marta Rossini, e affronterà una Savona in netta crescita.

Andrea Pratellesi