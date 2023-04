Il Palagiaccio supera Umbertide e incrocia Patti Le fiorentine inizieranno i play off contro le siciliane

Il Palagiaccio PFF chiude la regular season con una bella vittoria a Umbertide 62-72, che ha il solo effetto di estromettere le umbre dai play off: le biancorosse erano già sicure del quinto posto indipendentemente dagli altri risultati, ma adesso conoscono l’avversaria nel primo turno, che sarà Patti, quarta al termine della stagione regolare. Bella la prova delle ragazze di coach Corsini, in una partita in cui contava soprattutto non farsi male contro una squadra che invece dove giocare con il coltello fra i denti per cercare di centrare il pass per i play off: in realtà l’equilibrio è durato soltanto un quarto (15-15), poi la PFF ha piazzato l’allungo nel secondo, trascinata dai nove punti di De Cassan nel 2-14 che ha portato dal 23-24 al 15’ al 25-38 poco prima dell’intervallo. Nel secondo tempo Il Palagiaccio è stato bravo a gestire i tentativi di rimonta di Umbertide.

Il tabellino. Umbertide: Pompei ne, Bartolini ne, D’Angelo 16, Scarpato ne, Boric 15, Stroscio 13, Avonto ne, Paolocci 2, Gatti, Cassetta ne, Berrad 9, Cupellaro 7. All. Staccini.

Il Palagiaccio PFF: Rossini M. 13, Cremona 2, Obouh Fegue 17, Rossini S. 10, Torricelli, Poggio 8, Polini, Del Piano, Reani ne, Capra 7, De Cassan 15. All. Corsini.

Arbitri: Paglialunga di Fabriano (AN) e Cassiano di Roma.

Parziali: 15-15, 27-38, 41-54.

Andrea Pratellesi