Il Palagiaccio si arrende nei quarti Il cammino in coppa resta un tabù

Castelnuovo Scrivia

78

Il Palagiaccio PFF

43

CASTELNUOVO SCRIVIA: Marangoni 17, Bernetti 3, Premasunac 10, Rulli 12, Bonasia 2, Leonardi 4, Baldelli 2, Gianolla 8, Ravelli, Smorto 7, Castagna ne, Gatti 13. All. Molino.

IL PALAGIACCIO PFF: Rossini M., Cremona 2, Amato ne, Obouh Fegue 6, Rossini S. 4, Torricelli, Poggio 4, Polini, Reani 10, Capra 6, De Cassan 11. All. Corsini.

Arbitri: Roberti di Napoli e Spina di Milano.

Parziali: 18-6, 36-23, 54-33.

Castelnuovo Scrivia si conferma troppo forte per Il Palagiaccio PFF, che per il secondo anno deve abbandonare la Coppa Italia di serie A2 ai quarti di finale: al contrario della scorsa stagione però le biancorosse hanno quantomeno combattuto e giocato con orgoglio, scontrandosi tuttavia contro una formazione di livello enormemente superiore, con una rotazione a nove giocatrici che non sfigurerebbero affatto in A1. Al PalaZauli di Battipaglia già dal primo quarto la differenza di valori si fa sentire (18-6), poi nel secondo coach Corsini trova nella difesa a zona la chiave per limitare un po’ l’attacco di Castelnuovo Scrivia: De Cassan (11 punti e 7 rimbalzi) trascina le compagne, Silvia Rossini con due liberi e un canestro avvicina la PFF 28-21 al 18’, ma basta un time out all’Autosped per riorganizzarsi, con la fuoriclasse Marangoni (17 punti) a ristabilire le distanze con due triple in fila (34-21). L’affondo decisivo arriva poi nel terzo quarto, con un 7-0 dal 41-28 al 48-28 al 27’ che spegne le velleità delle biancorosse, poi travolte nell’ultimo tempino fino al – 35 dell’ultima sirena.

Andrea Pratellesi