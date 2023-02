Il Palagiaccio in ritmo Batte anche Matelica

Il Palagiaccio PFF

73

Matelica

62

IL PALAGIACCIO PFF: Rossini M. 6, Cremona 2, Obouh Fegue 14, Rossini S. 3, Nidiaci ne, Torricelli, Poggio 8, Reani 6, Capra 14, De Cassan 20. All. Corsini.

MATELICA: Ridolfi, Stronati, Celani, Steggink 9, Gramaccioni 30, Gonzalez 12, Iob 6, Michelini 5, Franciolini, Offor ne. All. Cutugno.

Arbitri: Bernardo e Caracciolo di Roma.

Parziali: 22-16, 39-23, 55-36.

Firenze - Terza vittoria consecutiva per Il Palagiaccio, che travolge Matelica nello scontro diretto di San Marcellino conquistando due punti fondamentali: i ko di Spezzina e Battipaglia permettono alla squadra di coach Corsini di raggiungerle entrambe nel gruppetto delle terze, e di approcciare più serenamente possibile l’appuntamento con i quarti di Coppa Italia, in programma venerdì a Battipaglia contro Castelnuovo Scrivia. Al di là dei primi cinque minuti, la partita è sempre stata in controllo per la PFF, trascinata da una meravigliosa De Cassan (20 punti col 66% dal campo e 10 rimbalzi) a cui hanno fatto da corollario le solide prestazioni di Obouh Fegue (14 punti e 17 rimbalzi), Capra (14 punti di cui 12 nel primo tempo, fondamentali per l’allungo decisivo) e Poggio (8 punti con l’80% dal campo e 6 rimbalzi in 15 minuti), senza dimenticare Marta Rossini il cui minutaggio continua a salire (21 dopo i 9 contro Roseto). Matelica parte forte (6-10) con Gonzalez e la ex Gramaccioni (che chiuderà con ben 30 punti), ma la PFF reagisce col gioco da tre punti di Capra (12-10), e poi con la tripla della stessa Capra (20-14 all’8’): da qui il gap sale costantemente, un’altra bomba di Capra vale il + 13 (29-16 al 13’), mentre il massimo vantaggio è fissato da Cremona al 26’ (52-29), un + 23 che lascia un margine di sicurezza gestito fino alla fine nonostante il riavvicinamento delle ospiti.

Andrea Pratellesi