Ancona

67

Il Palagiaccio PFF

61

ANCONA: Pierdicca, Rimi 2, Pelizzari, Bona 12, Mataloni 25, Albanelli 11, Gianangeli, Garcia ne, Mandolesi ne, Pelliccetti 3, Yusuf 11, Maroglio 3. All. Piccionne.

IL PALAGIACCIO PFF: Rossini M. ne, Cremona 16, Obouh Fegue 5, Rossini S. 6, Torricelli ne, Poggio 1, Polini ne, Reani 17, Capra 11, De Cassan 5. All. Corsini.

Arbitri: Castello di Schio (VI) e Vicentini di Castegnero.

Parziali: 22-16, 34-29, 47-49.

Brutto ko per Il Palagiaccio, che allunga la sua striscia negativa in trasferta – ultima vittoria esterna il 19 novembre scorso contro Matelica – arrendendosi per 67-61 contro la non irresistibile Ancona quintultima in classifica. Quella del PalaScherma è stata forse la peggior partita della stagione per le biancorosse, costrette a rincorrere fin da subito in un match che era da vincere per consolidare la classifica: non sono bastati i time out di fuoco di coach Corsini a svegliare la squadra, che ha dimostrato scarsa energia agonistica e poca concentrazione, tirando con bassissime percentuali dal campo (29%) e concedendo troppo sotto le plance a Mataloni e Bona.

Ancona scappa subito fino a raggiungere il + 9 con la tripla di Pelliccetti (25-16 all’11’), poi Il Palagiaccio reagisce con uno 0-8 (25-24), ma si fa di nuovo staccare a cavallo dell’intervallo (40-32 al 24’): l’elastico continua perché ogni volta che le ospiti completano l’inseguimento (42-42), le padrone di casa riallungano (47-42), ma nel finale di terzo quarto le due bombe di Reani sembrano dare il la alla svolta (47-49 al 30’). Invece l’ultimo tempino si apre con il controbreak di Ancona (57-51), con la PFF che a un minuto dalla fine, sul 65-61, avrebbe anche la palla del nuovo – 2, ma Cremona sbaglia aprendo la strada alla vittoria delle marchigiane.

Andrea Pratellesi