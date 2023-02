Il Palagiaccio, arriva Matelica Ultimo impegno prima delle Finali

di Andrea Pratellesi

Ultimo impegno prima della Final Eight di Coppa Italia per Il Palagiaccio PFF, che alle 18 ospita a San Marcellino la Halley Thunder Matelica per la ventesima giornata del Girone Sud di Serie A2. Una sfida che è un vero e proprio scontro diretto per consolidare ulteriormente il quinto posto in classifica, ma anche per rimanere ancora a tiro delle prime quattro: le biancorosse hanno 24 punti, due in più delle marchigiane e due in meno rispetto alla coppia formata da Spezzina e Battipaglia, e quindi per loro sarebbe fondamentale bissare il successo dell’andata, quando la PFF si impose in trasferta per 83-69.

"In quella partita vincemmo tirando con alte percentuali dall’arco e giocando la miglior prestazione dell’anno", ricorda il coach fiorentino Stefano Corsini, che proprio per questo motivo riconosce tutte le difficoltà della sfida: "Sarà un match complicato – spiega – anche perché è un vero e proprio scontro diretto per rimanere a ridosso delle prime quattro posizioni. Loro si appoggiano molto sulle iniziative delle esterne Gonzalez e della ex Gramaccioni, mentre l’interna olandese Steggink ha caratteristiche perimetrali che potrebbero mettere in difficoltà la nostra lunga Obouh Fegue".

Da un paio di partite coach Corsini ha ritrovato a disposizione Marta Rossini, che potrà essere sicuramente un’arma in più anche se con un minutaggio ancora ridotto dopo il lungo infortunio, che certamente è stata una una difficoltà in più in questo campionato.

Al netto di tutto questo, nel complesso il piano partita è chiaro: "Loro hanno una rotazione a dieci – conclude l’allenatore biancorosso - con una grande capacità di creare punti in transizione. Noi dovremo tenere bassi i ritmi, sfruttare i nostri vantaggi vicino a canestro e limitare il numero delle palle perse". Arbitrano l’incontro di questo pomeriggio Lucia Bernardo e Laura Caracciolo di Roma.