Il Palagiaccio a due facce travolge Roseto

Il Palagiaccio PFF

78

ARAN Cucine Panthers Roseto

60

IL PALAGIACCIO PFF: Rossini M. 6, Cremona 11, Obouh Fegue 13, Rossini S. 6, Nidiaci ne, Poggio 6, Del Piano ne, Reani 7, Capra 16, De Cassan 13. All. Corsini.

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO: Lombardo 6, Mitreva 7, De Marchi 5, Sanchez 22, Azzola ne, Schena, Kelly 11, Ceccanti, Rios 7, Manfrè 2. All. Romano.

Arbitri: Schiano Di Zenise di Trieste e Bragagnolo di Codroipo (Udine).

Parziali: 11-21, 27-35, 52-46.

Secondo successo consecutivo per Il Palagiaccio, che vince una partita dai due volti contro il Roseto penultimo in classifica, rimediando con un gran secondo tempo (51-25) a un primo a tratti inguardabile (27-35). Decisivo il cambio di marcia nel terzo quarto, grazie alla percentuale di triple che si è alzata vertiginosamente, a una difesa più asfissiante e anche all’ingresso di Marta Rossini: dopo il minuto giocato ad Ancona, coach Corsini gliene ha concessi nove, in cui ha messo a segno i primi sei punti dopo l’infortunio, con due triple.

Magico però anche il secondo tempo di Capra (16 punti con 48 da tre), accompagnata dalle ‘solite’ doppie doppie di Obouh Fegue (13 punti e 23 rimbalzi) e De Cassan (13 + 12). Incommentabile il primo quarto, chiuso senza verve e senza difesa sull’11-21, un po’ meglio il secondo, anche se dal 23-26 la PFF subisce un nuovo break per il 27-35 all’intervallo.

Al rientro c’è un altro Il Palagiaccio: Cremona parte fortissimo (35-37), poi entra Marta Rossini e arriva il sorpasso con la bomba di Reani e il canestro di Obouh Fegue (41-40), mentre dal 46-46 sono le bombe di Capra e di Marta a dare il + 6 al 30’ (52-46). L’ultimo quarto rimane equilibrato fino alla tripla di Sanchez (58-55 al 34’), poi si scatena Capra, che spacca la partita con tripla e canestro (65-55 al 35’) e ne mette altri cinque fino al 78-60 finale.

Andrea Pratellesi