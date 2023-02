Il ministro Abodi va al Viola Park: "Gran progetto"

Visita importante ieri a Firenze e in particolare al Viola Park da parte di Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani. Nel corso della mattinata Abodi ha osservato da vicino il cantiere di quello che sarà il centro sportivo gigliato, accompagnato da Rocco Commisso e Joe Barone. Il presidente e il direttore generale della Fiorentina hanno mostrato con orgoglio al ministro l’avanzamento dei lavori, con alcune strutture che sono quasi finite e che offrono già un bel colpo d’occhio. Lo stesso Commisso infatti ha recentemente dichiarato che il Viola Park sarà completato entro tre mesi.

Abodi ha ricevuto in regalo una maglia viola con il suo cognome e il numero 1 sulle spalle, al termine della visita ha rilasciato queste dichiarazioni: "Mi auguro che i tifosi della Fiorentina capiscano l’importanza di avere una struttura del genere, che va oltre il risultato della domenica. Qui si vede la voglia di lasciare qualcosa che resti nel tempo". Commisso ha poi parlato ai microfoni della Rai: "Se mi avessero lasciato fare quello che volevo, lo stadio ora sarebbe quasi finito, invece non si sa quando sarà completato. Senza i ricavi più alti non si possono prendere i buoni giocatori".

Alessandro Guetta